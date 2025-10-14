Chi sono i fratelli Ramponi che hanno fatto esplodere il casolare a Castel D’Azzano Preso il terzo uomo!

Il terzo occupante del casolare di Castel D’Azzano fuggito subito dopo l’esplosione è stato rintracciato e fermato dai carabinieri. Si tratta di Franco Ramponi, di 65 anni, sorpreso dai militari del Nucleo investigativo in una campagna di sua proprietà. L’uomo non ha opposto resistenza. Erano  già noti alle forze dell’ordine  per episodi simili, i tre fratelli responsabili della devastante esplosione che ha provocato la morte di tre carabinieri e il ferimento di altre quindici persone a  Castel d’Azzano, nel Veronese. Si tratta di  Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori in difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

