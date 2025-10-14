Chi sono i fratelli Ramponi che hanno fatto esplodere il casolare a Castel D’Azzano Preso il terzo uomo!

Il terzo occupante del casolare di Castel D’Azzano fuggito subito dopo l’esplosione è stato rintracciato e fermato dai carabinieri. Si tratta di Franco Ramponi, di 65 anni, sorpreso dai militari del Nucleo investigativo in una campagna di sua proprietà. L’uomo non ha opposto resistenza. Erano già noti alle forze dell’ordine per episodi simili, i tre fratelli responsabili della devastante esplosione che ha provocato la morte di tre carabinieri e il ferimento di altre quindici persone a Castel d’Azzano, nel Veronese. Si tratta di Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori in difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Chi sono i fratelli Ramponi che hanno fatto esplodere il casolare a Castel D’Azzano. Preso il terzo uomo!

Chi sono i tre fratelli Ramponi responsabili della strage a Verona. "Avevano perso tutto" - Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi, proprietari di un'azienda agricola storica di Castel d'Azzano, erano sul lastrico e da anni su di loro pendeva una procedura di sfratto.

Esplosione a Castel d'Azzano, chi sono i tre fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi. Il precedente, l'ipoteca e il mutuo: «Ci hanno ingannati» - I responsabili dell'esplosione avvenuta stamani a Castel D'Azzano sono Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori

Castel d'Azzano, chi sono i fratelli che hanno causato esplosione uccidendo 3 carabinieri