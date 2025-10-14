chi sono i 3 carabinieri morti

AGi - Sono due 56enni e un 36enne i Carabinieri morti nell'esplosione di Castel d'Azzano, nel Veronese. Ecco una loro scheda: . Marco Piffari, 56 anni. Luogotenente carica speciale comandante della Squadra Operativa di Supporto Separato (Sos) del 4 Battaglione Veneto. Nato il 421969, si era arruolato nel 1987. Viveva in provincia di Padova ed era separato.. Valerio Dapra', 56 anni. Brigadiere capo qualifica speciale. operatore delle Aliquote di primo intervento (Api) del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova. Nato a Brescia il 9101969, si era arruolato nel 1988. Lascia la compagna con cui conviveva e due figli di 27 e 26 anni. 🔗 Leggi su Agi.it

