Chi sono i 3 carabinieri morti nell' esplosione del casolare

AGI - Sono due 56enni e un 36enne i Carabinieri morti nell'esplosione di Castel d'Azzano, nel veronese. L'esplosione è avvenuta durante le operazioni di perquisizione dell'immobile interessato da una procedura di sgombero coattivo: la struttura è crollata travolgendo gli operatori. Al momento risultano anche 15 feriti, alcuni dei quali ricoverati in codice rosso. - Marco Piffari, 56 anni. Luogotenente carica speciale comandante della Squadra Operativa di Supporto Separato (Sos) del 4 Battaglione Veneto. Nato il 421969, si era arruolato nel 1987. Viveva in provincia di Padova ed era separato. - Valerio Dapra', 56 anni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Chi sono i 3 carabinieri morti nell'esplosione del casolare

