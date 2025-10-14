Chi può accendere il riscaldamento in Emilia Romagna il 15 ottobre

Termosifoni e arrivo del freddo: ecco dove si parte mercoledì. C'è poi chi, con il calo improvviso delle temperature, ha già anticipato e chi deve ancora aspettare. Attenzione alle diverse zone climatiche e al rischio multe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi può accendere il riscaldamento in Emilia Romagna il 15 ottobre

Chi può accendere il riscaldamento in Emilia Romagna il 15 ottobre - C'è poi chi, con il calo improvviso delle temperature, ha già anticipato e chi deve ancora aspettare. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Quando si potrà accendere il riscaldamento a Bologna e dove hanno anticipato - Bologna, come quasi tutta l' Emilia Romagna di trova in zona E (Comuni con gradi giorno tra 2. Da ilrestodelcarlino.it