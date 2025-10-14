Chi ha vestito i panni di Capitan America? Gli 8 supereroi ad aver ereditato lo scudo da Hulk a Spider-Man

Cosa succederebbe se Hulk indossasse lo scudo stellato? O se Frank Castle, il Punisher, decidesse di vestire i panni dell’eroe più iconico d’America? Nel corso dei decenni, Marvel ha esplorato questi scenari con una serie di esperimenti narrativi audaci, trasformando temporaneamente alcuni dei suoi personaggi più amati – e controversi – in versioni alternative di Capitan America. Nessuno di questi eroi ha mantenuto a lungo l’identità di Steve Rogers, e molti l’hanno indossata solo per una singola apparizione. Eppure, queste storie rappresentano molto più di semplici esperimenti editoriali: sono finestre su universi paralleli che rispondono alla domanda What If? che ogni fan si è posto almeno una volta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

