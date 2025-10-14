Chi erano i tre carabinieri morti nell' esplosione della palazzina a Castel D' Azzano nel Veronese

Appartenevano al Nucleo Radiomobile di Padova e alla Squadra operativa supporto del Battaglione mobile di Mestre (Venezia). 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni; il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, 56, e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello

