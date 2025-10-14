Chi erano i tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare a Castel D' Azzano

Le vittime sono il luogotenente Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo Valerio Daprà. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chi erano i tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare a Castel D'Azzano

Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abi - X Vai su X

Chi erano i tre Carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano: "Dedizione e altruismo" - Il profilo dei tre militari deceduti nella deflagrazione avvenuta nella notte in provincia di Verona, erano in servizio a Padova e Mestre, il Sindacato Sim: "Vici ... msn.com scrive

Verona, esplosione in un casolare: morti tre carabinieri - Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Secondo tg24.sky.it

Esplode casolare durante uno sgombero, morti 3 carabinieri. Una decina i feriti - Coinvolti militari e agenti di polizia che erano sul posto dov'era in corso un'attività di controllo di un'abitazione al cui interno c'erano tre persone. Riporta rainews.it