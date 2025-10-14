Chi erano i tre carabinieri morti nell’esplosione atroce

Un evento sconvolgente ha colpito profondamente l'Italia: tre carabinieri hanno perso la vita e tredici persone, tra militari, poliziotti e vigili del fuoco, sono rimaste ferite durante uno sgombero a Castel d'Azzano, piccolo comune della provincia di Verona. L'abitazione coinvolta, situata in via San Martino, era da mesi teatro di una contesa legale tra gli occupanti e le istituzioni, e si trovava satura di gas al momento dell'intervento delle forze dell'ordine. Secondo le prime indagini, l'esplosione sarebbe stata provocata intenzionalmente proprio nell'atto di forzare l'ingresso.

