Chi erano i fratelli Ramponi | l’agricoltura i debiti e l'ipoteca sulla casa la storia dietro la strage

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre fratelli, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori in difficoltà economiche, si sono barricati nel loro casolare di Castel d’Azzano saturandolo di gas. L’esplosione, avvenuta durante lo sgombero, ha ucciso tre carabinieri dei reparti speciali API e SOS. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

erano fratelli ramponi l8217agricolturaChi erano i fratelli Ramponi: l’agricoltura, i debiti e l’ipoteca sulla casa, la storia dietro la strage - Tre fratelli, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori in difficoltà economiche, si sono barricati nel loro casolare di Castel d’Azzano saturandolo ... Riporta fanpage.it

erano fratelli ramponi l8217agricolturaFranco Ramponi e Maria Luisa, chi sono i fratelli fermati per l'esplosione al casolare. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I due precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - ilgazzettino.it scrive

erano fratelli ramponi l8217agricolturaEsplosione a Castel d'Azzano, chi sono i tre fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi. Si erano opposti allo sgombero già due volte - I responsabili dell'esplosione avvenuta stamani a Castel D'Azzano sono Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Erano Fratelli Ramponi L8217agricoltura