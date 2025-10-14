Chi era Angelo Valente il campione che portò la kickboxing tra le stelle?

Dai guantoni ai vip: il campione che fece combattere anche la Canalis È scomparso all’età di 51 anni Angelo Valente, quattro volte campione del mondo di kickboxing e leggenda dello sport da combattimento italiano. Dal 2015 lottava contro una malattia, ma continuò ad essere sempre energico e pieno di passione per il suo lavoro. Valente affrontò la malattia con lo stesso spirito con cui saliva sul ring: determinato, disciplinato, senza mai arrendersi. La sua palestra “Kick and Punch” di Pieve Emanuele, alle porte di Milano, era diventata negli anni un punto di riferimento per sportivi e celebrità. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Chi era Angelo Valente, il campione che portò la kickboxing tra le stelle?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? È morto Angelo Valente: «Ciao guerriero dall'animo gentile» - facebook.com Vai su Facebook

Lotte, sudore e insegnamenti che hanno fatto la storia: il quattro volte campione mondiale Angelo Valente muore a 51 anni #Milano #14ottobre2025 - X Vai su X

L’ultimo saluto ad Angelo Valente: i funerali del campione a Pontesesto di Rozzano - Quattro volte campione del mondo di kickboxing scomparso prematuramente a 51 anni. Riporta ilgiorno.it

Angelo Valente, morto campione di kickboxing: aveva 51 anni - La sua palestra alle porte di Milano, era diventata un punto di riferimento per atleti e vip: da Vieri a Maldini, da Sfera Ebbasta a Elisabetta ... Secondo tg24.sky.it

Angelo Valente è morto, chi era l’allenatore dei vip. Il dolore della Canalis: “Posso solo dirti grazie” - Si è spento Angelo Valente a 51 anni, addio al quattro volte campione del mondo di kickboxing: l’addio commosso di Elisabetta Canalis ... Secondo dilei.it