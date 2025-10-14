Chi era Angelo Valente il campione che portò la kickboxing tra le stelle?

  Dai guantoni ai vip: il campione che fece combattere anche la Canalis È scomparso all’età di 51 anni Angelo Valente, quattro volte campione del mondo di kickboxing e leggenda dello sport da combattimento italiano. Dal 2015 lottava contro una malattia, ma continuò ad essere sempre energico e pieno di passione per il suo lavoro. Valente affrontò la malattia con lo stesso spirito con cui saliva sul ring: determinato, disciplinato, senza mai arrendersi. La sua palestra “Kick and Punch” di Pieve Emanuele, alle porte di Milano, era diventata negli anni un punto di riferimento per sportivi e celebrità. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

