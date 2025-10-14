Chi è Vanessa Bellini | perché è già famosa la nuova fidanzata di Matteo Berrettini

Milano, 14 ottobre 2025 – Matteo Berrettini è di nuovo fidanzato. Dopo la relazione con la showgirl Melissa Satta, la quale peraltro era diventata per molti il capro espiatorio per tutti i malanni del tennista, il cuore dell’atleta romano è tornato ad essere impegnato. Con quello di Vanessa Bellini. Chi? La ballerina Vanessa Bellini. Chi? C’è chi sostiene che ci si dovrebbe ricordare di lei per aver fatto parte del cast di Amici 22, ma in realtà all’interno del talent show di Maria De Filippi è durata quanto un gatto in tangenziale. Anzi, come sostiene giustamente il sito Biccy, da Natale a Santo Stefano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi è Vanessa Bellini: perché è già famosa la nuova fidanzata di Matteo Berrettini

