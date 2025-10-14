Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera 13 ottobre 2025 | un eliminato nuove nomination un chiarimento dopo una lite furibonda

Al televoto c'erano tre concorrenti, il meno votato è uscito definitivamente dalla Casa del Grande Fratello ieri sera, lunedì 13 ottobre 2025 Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, lunedì 13 ottobre 2025? Al televoto c'erano tre concorrenti e il meno votato fra loro ha dovuto lasciare de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, 13 ottobre 2025: un eliminato, nuove nomination, un chiarimento dopo una lite furibonda

Scopri altri approfondimenti

Uscito il 1° ottobre 1965, di Bruno Bozzetto non è invecchiato di un secondo e, dopo 60 anni, torna su grande schermo nella rassegna dedicata ai più piccoli in collaboraiozne con @future_film_kids Nel vecchio e selvaggio West, un cattivis - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello (@GrandeFratello) - X Vai su X

"Grande Fratello", chi sono tutti i concorrenti della nuova edizione con Simona Ventura - "Grande Fratello sta per arrivare e nella casa tornano le storie delle persone comuni - Da tgcom24.mediaset.it

Grande Fratello 2025, i concorrenti: chi sono - Un’edizione tutta nuova il cui obiettivo è fare scintille con un ritorno all’antico. Secondo quotidiano.net

Simona Ventura, 'il mio Grande Fratello back to the future' - Sarà un Grande Fratello back to the future: intanto è il giubileo, sono 25 anni da quella prima edizione del 2000 ... Lo riporta ansa.it