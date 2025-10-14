Chi è Sara Gaudenzi da corteggiatrice a nuova tronista di Uomini e Donne

Nella puntata andata in onda martedì 14 ottobre su Canale 5, Maria De Filippi ha spiazzato tutti con un gesto che nessuno si aspettava: Sara Gaudenzi, fino a ieri corteggiatrice di Flavio Ubirti, è diventata la nuova tronista del dating show. La svolta è arrivata dopo l’ennesimo scontro tra la verace romana e il tronista. Stanca del suo atteggiamento “moscio” e della mancanza di carattere, Sara ha annunciato di voler abbandonare il programma, convinta di non avere più nulla da dimostrare. Ma proprio mentre si preparava a lasciare lo studio, Maria De Filippi l’ha fermata e le ha proposto il trono. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Sara Gaudenzi, da corteggiatrice a nuova tronista di Uomini e Donne

