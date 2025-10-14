Chi è più forte di Balotelli nel suo momento migliore? Mario risponde così
Abbiamo chiesto a Mario Balotelli, ospite dell'ottava edizione del Festival dello Sport di Trento, di rimanere in silenzio fino a quando non avesse sentito il nome di un giocatore più forte di lui nel suo momento "prime". A spuntarla è stato un suo ex compagno di squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Pato? Lautaro? Mertens? No. Balotelli: “L’unico più forte di me prime è questo interista” - X Vai su X
Mario Balotelli celebra Pio Esposito: “È veramente forte. È un attaccante con un talento superiore a molti altri: vede la porta e fa gol. Chivu all’Inter? Fa effetto vederlo in panchina, ma è una bella persona e sa di calcio”. - facebook.com Vai su Facebook