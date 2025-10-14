Chi è più forte di Balotelli nel suo momento migliore? Mario risponde così

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo chiesto a Mario Balotelli,  ospite dell'ottava edizione del Festival dello Sport di Trento, di rimanere in silenzio fino a quando non avesse sentito il nome di un giocatore più forte di lui nel suo momento "prime". A spuntarla è stato un suo ex compagno di squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

