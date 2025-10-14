Chi è Moussa Touré nuovo centrocampista accostato alla Juventus Next Gen Storia carriera e caratteristiche tecniche dell’obiettivo

Chi è Moussa Touré: storia, carriera e le caratteristiche tecniche del centrocampista accostato alla Juventus Next Gen. Quello che c’è da sapere. La Juventus Next Gen programma già il mercato di gennaio. E, come riportato da Tuttosport, ha messo nel mirino un nuovo, interessantissimo profilo per la mediana: Moussa Touré della Sambenedettese. L’identikit: un talento dalla Serie C. Moussa Touré, centrocampista centrale classe 2005 di nazionalità guineana e francese, è una delle grandi rivelazioni del Girone B di Serie C, lo stesso della Next Gen. Nonostante la giovane età, si è già imposto come un titolare inamovibile della sua squadra, con cui ha già collezionato dal suo arrivo 45 presenze, condite da un gol e un assist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

