Chi è Maurizio Garlasco la verità sull’uomo che cambia tutta la storia

Il caso Garlasco torna a far discutere. Dopo anni di silenzi e archiviazioni, la riapertura delle indagini ha riacceso i riflettori su una delle vicende più intricate della cronaca giudiziaria italiana. Al centro, ancora una volta, l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto del 2007, e il cosiddetto "sistema Pavia", un intreccio di relazioni, sospetti e presunte irregolarità che coinvolgerebbe magistrati, avvocati e indagati. Negli ultimi giorni, la Procura di Brescia ha disposto nuove perquisizioni e sequestri, portando alla luce elementi che potrebbero cambiare il corso della storia giudiziaria.

