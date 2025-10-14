Chi é Maurizio | Garlasco il cerchio si chiude Cosa salta fuori
Il caso Garlasco torna al centro della cronaca giudiziaria italiana dopo anni di silenzio e archiviazioni. La Procura di Brescia ha riaperto il fascicolo relativo all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto 2007, concentrandosi su nuovi elementi investigativi che potrebbero fornire una svolta decisiva nell’inchiesta. Le ultime attività si inseriscono in un contesto segnato da presunte irregolarità nel cosiddetto “sistema Pavia”, dove sarebbero coinvolti magistrati, avvocati e indagati. Revoca del mandato all’avvocato Lovati: il cambio nella difesa di Sempio. Nel quadro delle nuove indagini, si è registrata la revoca del mandato all’avvocato Massimo Lovati da parte di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Garlasco. 🔗 Leggi su Tvzap.it
