Chi è Maria Grazia Chiuri dalla direzione creativa di Dior al ritorno a Fendi

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice artistica di Fendi. Lo storico annuncio è arrivato oggi e segna un ritorno alle origini per la stilista romana, che proprio da Fendi aveva mosso i primi passi nel mondo della moda. Il debutto ufficiale avverrà a febbraio 2026, in occasione della Milano Fashion Week, con la collezione AutunnoInverno 2026-2027. Un ritorno “di cuore” da Fendi. " Torno in Fendi con gioia e onore ", ha dichiarato Chiuri, sottolineando l’importanza formativa degli anni passati nella maison, dove ha lavorato fianco a fianco con le cinque sorelle fondatrici. " Questo luogo è stato una fucina di talenti e il punto di partenza per molti creativi ", ha aggiunto, ringraziando Bernard Arnault e tutto il gruppo LVMH per la fiducia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Maria Grazia Chiuri, dalla direzione creativa di Dior al ritorno a Fendi

