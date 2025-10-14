Chi è Ludovica Pagani la fidanzata di Stephan El Shaarawy è una giornalista dj e influencer

Ludovica Pagani è la futura moglie del calciatore Stephan El Shaarawy. Ha 30 anni, è nata il 25 giugno 1995 a Bergamo e si è costruita una carriera che spazia fra social, giornalismo sportivo, musica come dj e conduzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un’atmosfera da favola e centinaia di luci soffuse: è così che Stephan El Shaarawy ha fatto la sua proposta di matrimonio a Ludovica Pagani - facebook.com Vai su Facebook

L’anello, con un diamante di grandi dimensioni e una vera tempestata di brillantini, è un capolavoro di alta oreficeria #StephanElShaarawy #LudovicaPagani - X Vai su X

Chi è Ludovica Pagani, la fidanzata di Stephan El Shaarawy è una giornalista, dj e influencer - Ha 30 anni, è nata il 25 giugno 1995 a Bergamo e si è costruita una carriera che spazia fra social, giornalismo sportivo, musica ... Scrive fanpage.it

Ludovica Pagani sposerà il calciatore della Roma El Shaarawy: la romantica proposta di matrimonio a cena - Su Instagram la coppia ha condiviso le immagini della romantica proposta di matrimonio: tra selfie e le lacrime dell’influencer, l’anello ... Secondo fanpage.it

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sposano: la proposta di matrimonio e l'annuncio sui social. «Sì all'amore della mia vita» - L'attaccante della Roma ha chiesto la mano dell'influencer dopo anni di fidanzamento. Si legge su ilmessaggero.it