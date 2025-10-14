Chi è il nuovo compagno di Antonella Fiordelisi il ricco Giulio Fratini e perché è finita con l’ex Edoardo

Antonella Fiordelisi in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 dove ha parlato anche di Giulio Fratini, suo attuale compagno con cui ha deciso di non convivere proprio per evitare gli errori del passato. Le parole di Antonella Fiordelisi sul nuovo compagno Giulio Fratini e la stangata all’ex. Giulio Fratini è noto anche per essere stato in precedenza legato a Elisabetta Gregoraci. La coppia ha festeggiato il compleanno della Fiordelisi alle Maldive nel marzo 2025. Secondo quanto riportato, l’amore tra i due procede a gonfie vele. Nel 2025, si sono mostrati insieme in diverse occasioni, anche in vacanza a Ibiza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo compagno di Antonella Fiordelisi, il ricco Giulio Fratini e perché è finita con l’ex Edoardo

