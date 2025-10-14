Chi è Giovanni Castellucci l' ex ad di Autostrade imputato per il crollo del Ponte Morandi

I pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi hanno chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci nell’ambito del processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. "La richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui" quanto dichiarato dai magistrati. Castellucci ha seguito l’udienza dal carcere di Opera, dove si trova detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino. Durante la requisitoria, l’accusa ha dedicato un’intera sessione alla sua figura, sostenendo che fosse a conoscenza delle criticità strutturali del viadotto fin dal 2009 e che avesse scelto di rinviare gli interventi necessari per ridurre i costi e garantire il massimo profitto all’azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

