Chi è Carla Merz l’ex moglie di Francesco Moser e madre di Ignazio | I miei figli sapevano

Metropolitanmagazine.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Moser e l’ex moglie Carla Merz   hanno divorziato dopo 41 anni di matrimonio. Gossip trapelato in rete e confermato dal famoso ex ciclista che tiene a precisare che la notizia del divorzio non è trapelata per sua volontà: “Sarà uscita dal tribunale. Di certo non l’ho data io. Anche perché non ho niente da dire: tanto la cosa è andata così e non c’è più niente da fare” commenta  il 71enne, precisando che comunque i rapporti con l’ex moglie restano distesi nonostante la fine del matrimonio. Quanto ai motivi, Moser fa riferimento a un venir meno delle condizioni che per anni erano stati alla base della loro unione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 carla merz l8217ex moglie di francesco moser e madre di ignazio i miei figli sapevano

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Carla Merz, l’ex moglie di Francesco Moser e madre di Ignazio: “I miei figli sapevano”

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: 232 Carla Merz L8217ex