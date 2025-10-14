Francesco Moser e l’ex moglie Carla Merz hanno divorziato dopo 41 anni di matrimonio. Gossip trapelato in rete e confermato dal famoso ex ciclista che tiene a precisare che la notizia del divorzio non è trapelata per sua volontà: “Sarà uscita dal tribunale. Di certo non l’ho data io. Anche perché non ho niente da dire: tanto la cosa è andata così e non c’è più niente da fare” commenta il 71enne, precisando che comunque i rapporti con l’ex moglie restano distesi nonostante la fine del matrimonio. Quanto ai motivi, Moser fa riferimento a un venir meno delle condizioni che per anni erano stati alla base della loro unione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Carla Merz, l’ex moglie di Francesco Moser e madre di Ignazio: “I miei figli sapevano”