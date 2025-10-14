Chi è Bruno Archi il diplomatico che può diventare l' inviato speciale per Gaza per l' Italia

L'Italia è pronta a fare la sua parte per la pace in Medio Oriente e per Gaza. La Farnesina è al lavoro sugli aiuti umanitari nella Striscia e il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reso noto di voler nominare Bruno Archi come inviato speciale del ministero per Gaza. "Stamani c'è stata una riunione operativa al ministero degli Esteri presieduta dall'ambasciatore Archi, che io vorrei nominare inviato speciale del ministero per Gaza" le parole del segretario di Forza Italia a margine di una conferenza stampa alla Camera: "Si è cominciato a fare il punto della situazione su ciò che possiamo mandare abbiamo già raccolto centinaia di centinaia di tonnellate di viveri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

