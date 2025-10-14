Chi è Andrew Feather il ciclista dilettante che ha battuto Pogacar | Mi giravo e lui non c'era

Avvocato di professione, 40 anni, ciclista dilettante con un passato da scalatore: ecco chi è il corridore che ha vinto la Pogi Challenge resistendo al vantaggio concesso dallo sloveno. Partito dietro tutti, ha superato gli oltre mille partecipanti all'evento, tranne uno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tadej Pogacar è imbattibile? No. Ce lo ha dimostrato Andrew Feather A Komenda, città natale di Tadej, è andata in scena la "Pogi Challenge", una pedalata benefica in favore della fondazione di Pogacar. Il campione sloveno ha corso assieme ad altri

Un avvocato inglese di quarant'anni ha battuto Pogacar a casa sua Si chiama Andrew Feather. Pogacar ha dato a tutti cinque minuti di vantaggio, li ha preso uno ad uno. Ma non Andrew Feather che ha vinto la corsa

Chi è Andrew Feather, il ciclista dilettante che ha "battuto" Pogacar: "Mi giravo e lui non c'era" - Avvocato di professione, 40 anni, ciclista dilettante con un passato da scalatore: ecco chi è il corridore che ha vinto la Pogi Challenge resistendo al

Andrew Feather, l' avvocato che ha battuto Pogacar in salita: chi è il cicloamatore più forte del mondo - Ha 40 anni, pesa 63 chili e ha beffato lo sloveno (partito comunque nettamente dopo) nella gara esibizione che si tiene nella sua città natale: «Che rammagio non avergli chiesto una foto»