Chi è Andrew Feather il ciclista dilettante che ha battuto Pogacar | Mi giravo e lui non c'era

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvocato di professione, 40 anni, ciclista dilettante con un passato da scalatore: ecco chi è il corridore che ha vinto la Pogi Challenge resistendo al vantaggio concesso dallo sloveno. Partito dietro tutti, ha superato gli oltre mille partecipanti all'evento, tranne uno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

232 andrew feather ciclistaChi &#232; Andrew Feather, il ciclista dilettante che ha “battuto” Pogacar: “Mi giravo e lui non c’era” - Avvocato di professione, 40 anni, ciclista dilettante con un passato da scalatore: ecco chi è il corridore che ha vinto la Pogi Challenge resistendo al ... Come scrive fanpage.it

232 andrew feather ciclistaAndrew Feather, l' avvocato che ha battuto Pogacar in salita: chi &#232; il cicloamatore più forte del mondo - Ha 40 anni, pesa 63 chili e ha beffato lo sloveno (partito comunque nettamente dopo) nella gara esibizione che si tiene nella sua città natale: «Che rammarico non avergli chiesto una foto» ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Andrew Feather Ciclista