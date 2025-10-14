La Nazionale italiana di calcio è ormai ad un passo dai playoff per i Mondiali 2026, avendo visto sfumare quasi definitivamente le residue speranze di superare la Norvegia in vetta al gruppo I. Gli Azzurri potranno mettere in cassaforte il secondo posto già stasera a Udine con almeno un punto nello scontro diretto con Israele, ma anche in caso di sconfitta basterebbe poi battere in trasferta la Moldavia e non perdere a Milano con i norvegesi per raggiungere l’obiettivo. Proiettandoci già verso gli spareggi di qualificazione verso la prossima Coppa del Mondo, il nuovo format rende abbastanza imprevedibile la situazione non avendo ancora tutt’oggi nessun Paese europeo già qualificato aritmeticamente per la rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronterà l’Italia ai playoff per i Mondiali 2026? Tornano i fantasmi di Svezia e Macedonia del Nord…