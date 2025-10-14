Cherubini | Contento per quello che sta facendo Chivu Bonny è una soddisfazione

Inter News 24 Le parole di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, sull’inizio di stagione dell’Inter di Chivu. Tutti i dettagli. Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato a Tuttomercatoweb dell’inizio di stagione dell’ Inter. IMPATTO DI CHIVU ALL’INTER – Sono molto contento, al di là del risultato importante che Cristian ha ottenuto con noi centrando una salvezza molto difficile, per il bellissimo rapporto che siamo riusciti con tutto l’ambiente. Un rapporto bello, credo che lui vedesse nella società un sostegno. L’ESPERIENZA AL PARMA – Ci siamo confrontati tanto. 🔗 Leggi su Internews24.com

