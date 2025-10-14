Cherubini | Ci vuole tempo per il vero Parma
"Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra" un convegno organizzato dalla BSP Football Agency di Silvio Pagliari, in collaborazione con il Comune di Tolentino e il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimc, che ha visto protagonista anche il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
Il filo rosso che unisce Nina da Messina a Lorenzo Jovanotti Cherubini è Carmen Consoli con "Amuri Luci" #carmenconsoli #radiolattemiele #amuriluci - facebook.com Vai su Facebook
Cherubini: "Ci vuole tempo per il vero Parma" - Il Ceo: "Stiamo lavorando con un nuovo allenatore che ha portato idee nuove, con un gruppo cambiato quasi del 50%. Scrive parmatoday.it