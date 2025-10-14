Che vergogna le parole di Simona Ventura su Gaza orrore al Grande Fratello | concorrente la mette ko
Il tentativo di portare l’attualità dentro il Grande Fratello si è trasformato in un momento televisivo a dir poco imbarazzante. Durante la puntata andata in onda lunedì 13 ottobre 2025, Simona Ventura ha annunciato ai concorrenti la notizia dell’accordo di pace tra Israele e Hamas. Un tema delicatissimo affrontato con toni trionfalistici che hanno sollevato un polverone mediatico. Mentre la conduttrice celebrava con entusiasmo il presunto “ evento storico ”, dentro la casa non tutti hanno accolto la notizia con lo stesso spirito. In particolare, Rasha Younes, concorrente di origini palestinesi, ha mostrato grande disagio, rifiutandosi di aderire alla narrazione edulcorata proposta in diretta. 🔗 Leggi su Donnapop.it
