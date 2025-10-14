Che pasticcio al Ministero della Salute | la commissione sul doping al Parisi sbagliato

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel provvedimento ufficiale nominato Giorgio, Nobel per la Fisica, invece di Attilio, rettore dell'Università del Foro Italico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

