Che fine faranno i 175 lavoratori di Carrefour Italia a rischio licenziamento
L'annuncio era stato fatto poco dopo il vociferarsi, poi confermato, che ha scosso il mondo della Grande distribuzione organizzata. Carrefour Italia verrà venduto. Ben 175 dipendenti su 700 della sede milanese verranno licenziati. Ora, però, le cose potrebbero cambiare. Lavoratori in bilico e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CHE FINE FARANNO I BONUS EDILIZI NEL 2025 ? Una prima sintetica analisi In attesa di conoscere le disposizioni che saranno contenute nella prossima Legge di Bilancio, le uniche certezze per il 2025 riguardano gli interventi che già, a normativa vigente, - facebook.com Vai su Facebook
Che fine faranno con Trump le Nazioni Unite? (di M. Teodori) - X Vai su X
Che fine faranno i 175 lavoratori di Carrefour Italia a rischio licenziamento - La nota della società alla luce delle ultime evidenze ribalta (in parte) la situazione. Riporta milanotoday.it