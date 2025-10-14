Che fine faranno i 175 lavoratori di Carrefour Italia a rischio licenziamento

L'annuncio era stato fatto poco dopo il vociferarsi, poi confermato, che ha scosso il mondo della Grande distribuzione organizzata. Carrefour Italia verrà venduto. Ben 175 dipendenti su 700 della sede milanese verranno licenziati. Ora, però, le cose potrebbero cambiare. Lavoratori in bilico e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

