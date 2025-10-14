Che cosa succederà adesso in Medio Oriente Trump vuole stabilità Iran isolato e sconfitto
Roma, 14 ottobre 2025 – Un Medio Oriente tutto da scrivere, anche per isolare Cina e Russia. Pejman Abdolmohammadi, iraniano, politologo e visiting professor nella prestigiosa università di Berkeley, ha spiegato perché i prossimi mesi saranno fondamentali non solo per la regione, ma per tutto l'ordine globale. Professor Abdolmohammadi, partiamo dalle parole della giornata, che idea si è fatto del discorso di Donald Trump alla Knesset? "Si tratta di un discorso storico, che apre la vita a quello che definirei un nuovo ordine mondiale, che vede oltre la prospettiva, con un Medio Oriente stabile, pacifico e più avanti anche con più libertà e pluralismo.
