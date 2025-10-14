Che cosa è stato firmato in Egitto? La Casa Bianca pubblica il testo 

La Casa Bianca ha diffuso il testo integrale del nuovo accordo di pace firmato a Sharm el-Sheikh, un’intesa definita “storica” che coinvolge Israele, Palestina e diversi Paesi mediorientali. “ Noi sottoscritti accogliamo con favore l’impegno e l’attuazione davvero storici da parte di tutte le parti dell’Accordo di Pace di Trump, che pone fine a oltre due anni di profonda sofferenza e perdita, aprendo un nuovo capitolo per la regione caratterizzata da speranza, sicurezza e una visione condivisa di pace e prosperità ”, si legge nel documento reso pubblico il 13 ottobre. L’accordo, siglato alla presenza di numerosi leader, punta a ristabilire stabilità nella regione e a rilanciare un percorso di riconciliazione tra le comunità divise dal conflitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

