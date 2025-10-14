Chat Control i paesi europei non trovano un accordo sulla sorveglianza di massa e rinviano il voto a dicembre

Il 14 ottobre doveva essere il giorno della decisione, ma gli stati membri non hanno trovato un accordo. La proposta di sorveglianza di massa che divide Bruxelles resta sospesa fino a dicembre. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Chat Control, i paesi europei non trovano un accordo sulla “sorveglianza di massa” e rinviano il voto a dicembre

