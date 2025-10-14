Charli xcx | Tutti pensano che sia una stronzetta che fa festa ma passo metà del tempo a chiedermi chi sono Il matrimonio? Solo un altro giorno fantastico della mia vita

L’estate 2024 è stata brat grazie a lei. Ora Charli xcx si è sposata (due volte, la seconda in Italia) e abbandona il personaggio del palcoscenico per parlare del suo nuovo marito, della verità sulla sua immagine di party-girl e della sensazione di non essere mai nel posto giusto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

