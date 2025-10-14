Channing Tatum è ancora stupito dalla popolarità del suo meme virale su Jump Street
Channing Tatum ha recitato in film acclamati dalla critica e successi al botteghino, ma una delle cose per cui è più ricordato è una citazione tratta da 22 Jump Street che è diventata un meme virale, ma che secondo l’attore non sembrava particolarmente memorabile quando è stata girata inizialmente. Il meme in questione è quando Jenko, interpretato da Tatum, mentre lavora sotto copertura, viene interrogato dai criminali su cui stanno indagando. Lui risponde, con una voce strana: “ Mi chiamo Jeff.” Quel momento comico, ormai iconico, è tornato alla ribalta perché nel nuovo film di Tatum, Roofman, l’attore interpreta un personaggio che si chiama proprio Jeff. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
