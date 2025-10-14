Champions League di Pallanuoto | debutto per Pro Recco e Brescia domani in diretta su Sky
Le due italiane aprono la fase a gironi contro Novi Beograd e Primorac Kotor: entrambe in acqua mercoledì 15 ottobre alle 20.30, diretta esclusiva su Sky e NOW. Scatta l' European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, la competizione più prestigiosa del continente. Sedici club tra i più forti d'Europa si contenderanno il titolo, vinto lo scorso anno dagli ungheresi del Ferencvaros.
Per il ritorno in Europa della Pallacanestro Trieste, il PalaRubini è pronto ad accogliere con tutti gli onori la Basketball Champions League. - facebook.com Vai su Facebook
#Champions League, dal 2027/28 i campioni in carica inaugureranno il torneo giocando in casa il martedì. Tutte le altre sfide tra mercoledì e giovedì - X Vai su X
Dove vedere in tv Novi Beograd-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026: orario, programma, streaming - 2026 di pallanuoto maschile scatterà nella serata di oggi, mentre domani, mercoledì 15 ottobre, alle ore 20. oasport.it scrive
Champions league. Mercoledì il debutto della RN Savona - L'ultima formazione italiana rimasta in gara è la RN Savona, che gioca un secondo turno dopo diciotto anni e affronterà nel primo match della fase Group stage ... Scrive federnuoto.it
Pallanuoto, stasera Supercoppa Europea su Sky. Dal 14 ottobre al via la Champions League - Le sfide più appassionanti della pallanuoto europea tra i club più blasonati saranno su Sky e in streaming su NOW: nella Casa dello Sport arrivano gli appuntamenti con la Supercoppa Europea 2025, in ... Da sport.sky.it