Champions League di Pallanuoto | debutto per Pro Recco e Brescia domani in diretta su Sky

Le due italiane aprono la fase a gironi contro Novi Beograd e Primorac Kotor: entrambe in acqua mercoledì 15 ottobre alle 20.30, diretta esclusiva su Sky e NOW. Scatta l’ European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, la competizione più prestigiosa del continente. Sedici club tra i più forti d’Europa si contenderanno il titolo, vinto lo scorso anno dagli ungheresi del Ferencvaros. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it