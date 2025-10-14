Champagne qual è la temperatura giusta per berlo e 4 cose da ricordare prima di servirlo

Lo Champagne, simbolo di eleganza e celebrazione, merita di essere servito nel modo corretto per esprimere al meglio tutte le sue qualità. Dalla temperatura al bicchiere giusto, ecco 4 regole essenziali da tenere a mente prima di stapparlo. La temperatura ideale. La temperatura perfetta per gustare lo Champagne varia in base alla tipologia: Gli Champagne non millesimati (i più comuni) vanno serviti tra 6 e 8°C. Le cuvée millesimate o di prestigio richiedono una temperatura leggermente più alta, tra 8 e 10°C. Una temperatura troppo bassa tende a chiudere gli aromi, mentre una troppo alta ne compromette la freschezza e la vivacità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Champagne, qual è la temperatura giusta per berlo e 4 cose da ricordare prima di servirlo

