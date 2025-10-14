Chagall è già boom alla mostra Oltre duemila visitatori nei primi due giorni di apertura

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un inizio all’insegna del successo per la mostra ’Marc Chagall: testimone del suo tempo’, che nei primi due giorni di apertura ha registrato oltre duemila visitatori (2.125 per la precisione) tra sabato e domenica, con file davanti all’ingresso di Palazzo dei Diamanti. Un dato che testimonia il grande interesse e l’entusiasmo del pubblico, con numerosi gruppi organizzati provenienti da diverse province italiane, tra cui Siena, Verona, Mantova e Massa Carrara. E tra i biglietti venduti online compaiono invece prenotazioni da tutto il mondo: non solo italiani (in particolare Emilia Romagna e Veneto, da Bologna, Ferrara, Ravenna, Verona, Modena e Padova), ma anche da São Paulo, Odessa, Granada, Helsinki, Portland, Tel Aviv e Ulm in Germania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

chagall 232 gi224 boom alla mostra oltre duemila visitatori nei primi due giorni di apertura

© Ilrestodelcarlino.it - Chagall, è già boom alla mostra . Oltre duemila visitatori nei primi due giorni di apertura

Argomenti simili trattati di recente

Chagall: boom per la mostra "Ma ora la città deve reagire" - Un artista 'blockbuster' — di quelli che richiamano sempre grandi numeri — combinato con un percorso originale, dedicato a un periodo della vita del pittore russo meno ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Chagall 232 Gi224 Boom