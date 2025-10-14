Chagall è già boom alla mostra Oltre duemila visitatori nei primi due giorni di apertura

Un inizio all’insegna del successo per la mostra ’Marc Chagall: testimone del suo tempo’, che nei primi due giorni di apertura ha registrato oltre duemila visitatori (2.125 per la precisione) tra sabato e domenica, con file davanti all’ingresso di Palazzo dei Diamanti. Un dato che testimonia il grande interesse e l’entusiasmo del pubblico, con numerosi gruppi organizzati provenienti da diverse province italiane, tra cui Siena, Verona, Mantova e Massa Carrara. E tra i biglietti venduti online compaiono invece prenotazioni da tutto il mondo: non solo italiani (in particolare Emilia Romagna e Veneto, da Bologna, Ferrara, Ravenna, Verona, Modena e Padova), ma anche da São Paulo, Odessa, Granada, Helsinki, Portland, Tel Aviv e Ulm in Germania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

