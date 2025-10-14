Cesvi presenta 20esima edizione italiana indice globale della fame

(Adnkronos) – Nell’ultimo anno guerre e conflitti armati hanno innescato 20 crisi alimentari e gettato in condizioni di fame acuta 140 milioni di persone, un numero equivalente a oltre il doppio dell’intera popolazione italiana. In diversi contesti, la fame non è stata soltanto una conseguenza “collaterale” della violenza armata, ma è stata deliberatamente inflitta attraverso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Il piano presentato dal presidente americano Donald Trump presenta grandissime ombre, eppure rappresenta oggi l’unica prospettiva concreta per interrompere la spirale di morte. E tuttavia un piano che si limitasse a fermare le violenze immediate, riducend - facebook.com Vai su Facebook

Cesvi presenta 20esima edizione italiana indice globale della fame - Oltre 295 milioni di persone in tutto il mondo malnutrite, a Gaza morta una persona al giorno per fame Nell’ultimo anno guerre e conflitti armati hanno innescato 20 crisi alimentari e gettato in condi ... Lo riporta adnkronos.com