Cesena la strada verso La Spezia Scelte obbligate a centrocampo

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iniziata, con l’allenamento pomeridiano di ieri a Martorano, la settimana che porta alla sfida del Picco. Partita delicata quella contro lo Spezia, dal Cesena ci si aspetta un segnale forte dopo le ultime due sconfitte. Mancano ancora cinque giorni al match, ma già è sicuro che Mignani in Liguria avrà una coperta piuttosto corta a centrocampo con l’assenza certa di Simone Bastoni, appiedato da due turni di squalifica dopo il rosso diretto rimediato nel derby contro la Reggiana (salterà anche la prossima contro il Sudtirol) e quella probabile di Dimitri Bisoli, ancora alle prese con problemi muscolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cesena la strada verso la spezia scelte obbligate a centrocampo

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, la strada verso La Spezia. Scelte obbligate a centrocampo

Contenuti che potrebbero interessarti

cesena strada verso speziaCesena, la strada verso La Spezia. Scelte obbligate a centrocampo - Iniziata, con l’allenamento pomeridiano di ieri a Martorano, la settimana che porta alla sfida del Picco. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cesena e Spezia, corsa a due per Dimitri Bisoli: la situazione - Il calciatore classe ’94 è svincolato dopo il termine della sua esperienza ... Da gianlucadimarzio.com

Cesena, Mignani: "Mi prendo il punto contro lo Spezia con grande entusiasmo" - Michele Mignani, tecnico del Cesena, ha analizzato così il pareggio per 0- Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Cesena Strada Verso Spezia