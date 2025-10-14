Cesena la strada verso La Spezia Scelte obbligate a centrocampo
Iniziata, con l’allenamento pomeridiano di ieri a Martorano, la settimana che porta alla sfida del Picco. Partita delicata quella contro lo Spezia, dal Cesena ci si aspetta un segnale forte dopo le ultime due sconfitte. Mancano ancora cinque giorni al match, ma già è sicuro che Mignani in Liguria avrà una coperta piuttosto corta a centrocampo con l’assenza certa di Simone Bastoni, appiedato da due turni di squalifica dopo il rosso diretto rimediato nel derby contro la Reggiana (salterà anche la prossima contro il Sudtirol) e quella probabile di Dimitri Bisoli, ancora alle prese con problemi muscolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
