Cesare Paciotti lacrime e commozione al funerale dello stilista | ?Ha continuato il lavoro di Dio Il dolore della famiglia

Leggo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accolto da un lungo applauso e da una commozione profonda, il feretro di Cesare Paciotti è stato portato in spalla dai familiari all?ingresso della chiesa di San Pietro, in piazza XX. 🔗 Leggi su Leggo.it

Il feretro di Cesare Paciotti accolto tra applausi e commozione al funerale: portata in spalla e seguito dai familiari, la bara dello stilista morto a 69 anni per un malore improvviso

