Cesare Paciotti lacrime e commozione al funerale dello stilista | ?Ha continuato il lavoro di Dio Il dolore della famiglia

Accolto da un lungo applauso e da una commozione profonda, il feretro di Cesare Paciotti è stato portato in spalla dai familiari all?ingresso della chiesa di San Pietro, in piazza XX. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cesare Paciotti, lacrime e commozione al funerale dello stilista: ?«Ha continuato il lavoro di Dio». Il dolore della famiglia

Leggi anche questi approfondimenti

Accolto da applausi e profonda commozione, il feretro di Cesare Paciotti è stato portato in spalla dai familiari all’ingresso della chiesa di San Pietro, in piazza XX Settembre a Civitanova Marche - facebook.com Vai su Facebook

#cesare paciotti morto, il feretro dello stilista accolto tra applausi e commozione Vai su X

Cesare Paciotti, lacrime e commozione al funerale dello stilista: «Ha continuato il lavoro di Dio». Il dolore della famiglia - Accolto da un lungo applauso e da una commozione profonda, il feretro di Cesare Paciotti è stato portato in spalla dai familiari ... msn.com scrive

Cesare Paciotti, lacrime e commozione al funerale dello stilista: «Ha continuato il lavoro di Dio» - Accolto da un lungo applauso e da una commozione profonda, il feretro di Cesare Paciotti è stato portato in spalla dai familiari all’ingresso della chiesa di San Pietro, in piazza ... Secondo msn.com

Cesare Paciotti morto, don Mario ai funerali: «Artefice di bellezza che ha continuato il lavoro di Dio» - Il feretro di Cesare Paciotti accolto tra applausi e commozione al funerale: portata in spalla e seguito dai familiari, la bara dello stilista morto a 69 anni per un malore improvviso, ... msn.com scrive