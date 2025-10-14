Cesare Paciotti i funerali dello stilista a Civitanova Marche

“Un creativo guidato dalla mano di Dio. Lassù, Cesare, c’è un posto per te”. Lo ha detto nella sua omelia don Mario Colabianchi che ha celebrato i funerali di Cesare Paciotti nella chiesa di San Pietro a Civitanova Marche (Macerata), davanti a centinaia di persone che si sono ritrovate per dare l’ultimo saluto al ‘re delle scarpe’. “Cesare è stato un uomo con un desiderio di vita e di gioia. Ora incontra Dio nel suo giardino”. Il parroco ai cronisti ha detto: “Ho fatto un’omelia in base alla conoscenza che avevo di lui e l’ho fatta con il cuore, cercando di esprimere la mia gratitudine”. Sullo stilista, 69 anni, morto domenica sera a causa di un malore don Mario ha poi raccontato a LaPresse come Paciotti, negli ultimi tempi, frequentasse con assiduità la parrocchia e la domenica “seduto alla seconda panca” una volta iniziata la celebrazione si alzava “per andare ad accendere un cero alla Madonna che scioglie i nodi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cesare Paciotti, i funerali dello stilista a Civitanova Marche

