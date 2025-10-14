Certificazioni Fimi dischi di platino per Achille Lauro e Anna oro per Taylor Swift
Questa settimana le Certificazioni Fimi a conquistare i dischi di platino sono alcuni tra i protagonisti del panorama musicale della penisola come Anna, Achille Lauro, Luchè, Papa V, Nerissima Serpe e Fritu. Malammore di Luchè ottiene il doppio disco di platino. Il terzo lavoro in studio del rapper partenopeo è un mix di gangsta rap e conscious hip hop, è caratterizzato da una profondità emotiva che esplora temi come il dolore, l’amore e la realtà della vita quotidiana. La produzione coinvolge vari collaboratori, tra cui D-Ross, Pherro e lo stesso Luchè, mentre la partecipazione di artisti come Gué e Baby K arricchisce il progetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #41 2025? Per soldi e per amore di Ernia conquista il disco d'oro. Riconoscimenti anche per #Luche #AchilleLauro #Bresh e #Olly #Certificazioni #FIMI #DiscoDOro #DiscoDiPlatino - X Vai su X
Certificazioni FIMI di J-Ax *SINGOLI: -Se il mondo fosse (& Emis Killa, Club Dogo, Marracash): Disco di platino (+30.000) -Bimbiminkia4life: Disco d’oro (+25.000) -Uno di quei giorni (feat. Nina Zilli): Disco di platino (+50.000) -Il bello d’esser brutti: Disco di plati - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi Dischi d'Oro e di Platino per i brani in gara a Sanremo 2024 - Non si ferma più il successo dei brani in gara all'ultimo Festival di Sanremo: anche dalle ultime certificazioni FIMI, infatti, sono arrivati tantissimi Dischi d'Oro e di Platino per le canzoni della ... Si legge su radioitalia.it
Certificazioni Fimi: dischi di platino per Kendrick Lamar, Alfa, Beatles - L'articolo Certificazioni Fimi: dischi di platino per Kendrick Lamar, Alfa, Beatles proviene da Metropolitan Magazine. Scrive msn.com
Marco Mengoni con il brano Due Vite raggiunge gli 80 dischi di platino in carriera - Il cantante di Ronciglione arriva all'eccezionale traguardo grazie all’ultima certificazione ottenuta con il singolo del settimo album in studio intitolato “Materia (Pelle)”. Da tg24.sky.it