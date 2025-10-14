Questa settimana le Certificazioni Fimi a conquistare i dischi di platino sono alcuni tra i protagonisti del panorama musicale della penisola come Anna, Achille Lauro, Luchè, Papa V, Nerissima Serpe e Fritu. Malammore di Luchè ottiene il doppio disco di platino. Il terzo lavoro in studio del rapper partenopeo è un mix di gangsta rap e conscious hip hop, è caratterizzato da una profondità emotiva che esplora temi come il dolore, l’amore e la realtà della vita quotidiana. La produzione coinvolge vari collaboratori, tra cui D-Ross, Pherro e lo stesso Luchè, mentre la partecipazione di artisti come Gué e Baby K arricchisce il progetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi, dischi di platino per Achille Lauro e Anna, oro per Taylor Swift