Cerreto Sannita sabato l’incontro promosso dall’ANPI Valle Telesina

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 17:30, al Palazzo del Genio di Cerreto Sannita si terrà un incontro pubblico promosso dall’ ANPI Valle Telesina insieme con Emergency, Amnesty International, Libera e il Collettivo Hurriya, con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita. Il titolo – “ Il loro grido è la nostra voce: sotto le macerie, la resistenza! ” – è un appello chiaro a mantenere alta l’attenzione sulla Palestina e non restare in silenzio di fronte alla distruzione, alla violenza e alla disumanit à che si consumano in ogni luogo dove il diritto alla vita è negato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

