Cerreto Sannita sabato l’incontro promosso dall’ANPI Valle Telesina
Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 17:30, al Palazzo del Genio di Cerreto Sannita si terrà un incontro pubblico promosso dall’ ANPI Valle Telesina insieme con Emergency, Amnesty International, Libera e il Collettivo Hurriya, con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita. Il titolo – “ Il loro grido è la nostra voce: sotto le macerie, la resistenza! ” – è un appello chiaro a mantenere alta l’attenzione sulla Palestina e non restare in silenzio di fronte alla distruzione, alla violenza e alla disumanit à che si consumano in ogni luogo dove il diritto alla vita è negato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Nel pomeriggio di ieri il Presidente Comitato Regionale Campania FIGC LND Carmine Zigarelli insieme al Consigliere C.R. Campania FIGC LND Pasqualino Di Marco, al Sindaco di Cerreto Sannita e al Presidente della società Unio - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Cerreto Sannita, sabato la Festa dei Popoli - Dopo aver vissuto la 111° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che in occasione dell’anno giubilare ha coinciso con il Giubileo dei migranti e dei missionari, la diocesi di Cerreto Sannita- Secondo agensir.it
Diocesi: Cerreto Sannita, oggi il Festival del Lavoro a Sant’Agata de’ Goti - Punto di arrivo e di partenza di quella che è la pastorale diocesana sul lavoro nella diocesi di Cerreto Sannita- Da agensir.it