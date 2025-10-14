Cerno | altro che islamici i più discriminati sono i gay di destra | VIDEO

Il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, è stato ascoltato in audizione dalla Commissione anti-discriminazioni del Senato insieme al direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone. In questo video il suo commento sulle categorie tutelate dalla legge Mancino e per le quali si procede d'ufficio. Ecco cosa non torna. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

