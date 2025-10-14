Cerda la riqualificazione delle storiche tribune della Targa Florio | Saranno nuovamente la porta delle Madonie
Consegnati i lavori per la riqualificazione e l’efficentamento energetico delle storiche tribune della Targa Florio sulla strada statale 120 in direzione di Cerda. La Città metropolitana di Palermo ha appaltato le opere all’impresa Valori Scarl Consorzio Stabile per un importo di 6.083.650. Ieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
