Cerca di fare la spesa all' Esselunga senza pagare

È entrato nel supermercato poco prima dell’orario di chiusura, una volta dentro ha preso diversi prodotti dagli scaffali ma quando è arrivato in cassa ha tirato dritto. Per lui sono scattate le manette.Un uomo di 32 anni, cittadino pakistano, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

"Credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di fare capire le cose. Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea" Anna Tatangelo racconta il rapporto con il figlio e il rispetto che deve portare alla compagna del padre - facebook.com Vai su Facebook

Cerca di fare la spesa all'Esselunga senza pagare - Un uomo di 32 anni, cittadino pakistano, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina impropria dopo aver cercato di rubare all’interno dell’Esselunga di via Feltre a Milano nella serata di ... Riporta milanotoday.it

Supermercati aperti a Pasqua 2025/ Da Milano a Roma info e orari: Conad, Despar e Esselunga, dove fare spesa - Supermercati aperti a Pasqua 2025, dove fare spesa da Milano a Roma: info e orari, quali sono i negozi disponibili. Si legge su ilsussidiario.net

Supermercati aperti a Capodanno 2025/ Info orari dove fare spesa domani 1 gennaio: Conad, Coop, Carrefour… - Dove fare spesa domani 1 gennaio, quali sono i supermercati aperti a Capodanno 2025/ Info orari: da Conad a Coop, passando per Carrefour ed Esselunga SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2025: DOVE FARE ... Da ilsussidiario.net