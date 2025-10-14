Cerbaie spaccio e degrado | Il punto in assemblea

Le Cerbaie sono considerate il polmone verde del Comprensorio del Cuoio. "Difendiamo la natura e pretendiamo da chi ha “potere di farlo”, di intervenire al più presto in questa meravigliosa area naturalistica", dice il comitato per la sicurezza e la valorizzazione dell’area, con un post sui social, dopo un accurato sopralluogo che ne documenta lo stato di degrado e di insicurezza in cui versa ancora la zona. Un tour fra spaccio e bivacchi che, pur messi a dura prova da un pressing in crescendo delle forze dell’ordine ormai in piedi da due anni, continua a caratterizzare tutta l’area. In questi anni, appunto, i continui e ripetuti blitz hanno smantellato bivacchi, ripulito porzioni di bosco, e sono stati forieri di denunce, arresti e sequestri di stupefacente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

