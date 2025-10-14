C’era da aspettarsi che Pechino utilizzasse il monopolio delle terre rare per rispondere a Trump

di Gianluigi Perrone* La prima cosa che ha fatto Trump una volta appreso di non aver vinto il tanto ambito Nobel per la Pace (a favore di una sua supporter, diciamolo) è dare addosso a Pechino, cancellando l’incontro con il Presidente Xi Jinping al prossimo APEC in Corea del Sud la settimana prossima. Una decisione che ha la gravità di una dichiarazione di guerra. In un momento così delicato per la questione mediorientale, Pechino ha voluto tirare fuori dal cappello la risposta cinese alla Trade War, propedeutica per Trump a isolare la Cina dal mercato globale. C’era da aspettarsi che Pechino utilizzasse la carta del monopolio delle terre rare (17 elementi primari più i magneti) come risposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

