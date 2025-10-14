Ceprano incidente sul lavoro | operaio cade dall’escavatore trasportato in codice rosso

Frosinonetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nel primo pomeriggio in un cantiere edile di Ceprano, dove un operaio di 58 anni, residente a Castrocielo e dipendente di una ditta di calcestruzzi, è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava scendendo da un escavatore quando ha perso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it



