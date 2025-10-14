Ceprano incidente sul lavoro | operaio cade dall’escavatore trasportato in codice rosso
Paura nel primo pomeriggio in un cantiere edile di Ceprano, dove un operaio di 58 anni, residente a Castrocielo e dipendente di una ditta di calcestruzzi, è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava scendendo da un escavatore quando ha perso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
L'incidente nel pomeriggio di ieri a Ceprano. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lavoro. Operaio cade dall'escavatore: è in codice rosso - Intorno alle 13 un operaio di 58 anni di Castrocielo, dipendente di una ditta di calcestruzzi, nello scendere dall'escavatore è scivolato, battendo al suolo il torace. Da ciociariaoggi.it